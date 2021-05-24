За перемогу Ломаченка на Олімпіаді-2008 заплатили 700 тисяч доларів: шокуюче одкровення тренера

Тренер з боксу Сергій Городнічов заявив, що для того, щоб Василя Ломаченка не засудили на Олімпійських іграх у Пекіні, довелося заплатити величезну суму грошей

Василь Ломаченко виграв Ігри-2008 в Пекіні / Фото: НОК України

Відомий тренер Сергій Городнічов зробив просто шокуючу заяву. Він стверджує, що перемога Василя Ломаченка на Олімпіаді-2008 в Пекіні обійшлася в 700 тисяч доларів.

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"На Олімпіаді все вирішується, там вже все розподілено, що скільки коштує. Просто про це ніхто не говорить або бояться. Я нічого не боюся, вже перестав.

На Олімпіаді золота медаль, наприклад, для Васі Ломаченка коштувала 700 тисяч доларів. Просто Вася цього не знає і тренери не знають. Це знають тільки нагорі.

На Олімпіаду везуть гроші. Я знаю щодо Пекіна, що за Васю 100% завозили. Йому просто дали виграти" , – сказав Сергій Городнічов в інтерв'ю "Боксерській правді".

Тренер має на увазі, що якби не завезли гроші, то Ломаченка б засудили. Як приклад Городнічов наводить чемпіонат світу 2011 року. Тоді в 1/8 фіналу Ломаченко повністю домінував в бою проти бразильця Робсона Консейсао, відправляв того в нокдаун, але судді віддали перемогу Робсону. Лише після хвилі обурення в усьому світі підсумки поєдинку були переглянуті на користь українця.

Нагадаємо, наступний поєдинок проти японця Масаесі Накатани Василь проведе 26 червня в Лас-Вегасі в казино Virgin Hotels. Перед вильотом за океан Ломаченко потрапив у скандал – до Дня перемоги опублікував відео із забороненою георгіївською стрічкою.