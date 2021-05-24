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За победу Ломаченко на Олимпиаде-2008 заплатили 700 тысяч долларов: шокирующее откровение тренера

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
24 мая, 11:07
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Тренер по боксу Сергей Городничев заявил, что дабы Василия Ломаченко не засудили на Олимпийских играх в Пекине пришлось заплатить огромную сумму денег
Василий Ломаченко выиграл Игры-2008 в Пекине
Василий Ломаченко выиграл Игры-2008 в Пекине / Фото: НОК Украины

Известный тренер Сергей Городничев сделал просто шокирующее заявление. Он утверждает, что победа Василия Ломаченко на Олимпиаде-2008 в Пекине обошлась в 700 тысяч долларов.

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"На Олимпиаде все решается, там уже все распределено, что сколько стоит. Просто об этом никто не говорит или боятся. Я ничего не боюсь, уже перестал.

На Олимпиаде золотая медаль, например, для Васи Ломаченко стоила 700 тысяч долларов. Просто Вася этого не знает и тренеры не знают. Это знают только наверху.

На Олимпиаду везутся деньги. Я знаю насчет Пекина, что за Васю 100% завозили. Ему просто дали выиграть", – сказал Сергей Городничев в интервью "Боксерской правде".

В тренде

Тренер имеет ввиду, что если бы не завезли деньги, то Ломаченко бы засудили. Как пример Городничев приводит чемпионат мира 2011 года. Тогда в 1/8 финала Ломаченко полностью доминировал в бою против бразильца Робсона Консейсао, отправлял того в нокдаун, но судьи отдали победу Робсону. Лишь после волны возмущений во всем мире итоги поединка были пересмотрены в пользу украинца.

Напомним, следующий поединок против японца Масаеси Накатани Василий проведет 26 июня в Лас-Вегасе в казино Virgin Hotels. Перед вылетом за океан Ломаченко угодил в скандал – ко Дню победы опубликовал видео с запрещенной георгиевской лентой.

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