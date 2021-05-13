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Чим годують Ломаченка в Штатах: боксер показав свій обід

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 травня, 17:36
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Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко в США почав підготовку до бою проти Масаесі Накатані і показав, чим він харчується в тренувальному таборі

Знаменитий український боксер Василь Ломаченко днями потрапив в скандал з відео до Дня перемоги, де фігурувала георгіївська стрічка. Після чого боксер разом з батьком вилетів в США, де буде готуватися до поєдинку проти японця Масаесі Накатані.

Природно, одним з важливих чинників у спорті є правильне харчування. У соцмережах Ломаченко показав, що їсть під час підготовки до бою. На тарілці Василя вдалося розгледіти м'ясо, кукурудзу, перець і помідор.

Нагадаємо, що бій Ломаченко – Накатані пройде 26 червня в Лас-Вегасі. На рахунку 31-річного японця 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника Васі Теофімо Лопеса. Масаесі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

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