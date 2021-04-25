Бій Ломаченко – Накатані офіційно отримав дату і місце

Український боксер повертається на ринг після поразки від Теофімо Лопеса. Суперником Ломаченка стане Масаесі Накатані з Японії, він теж програвав американцеві

Український боксер Василь Ломаченко проведе перший бій в 2021 році 26 червня. У Лас-Вегасі в казино Virgin Hotels колишній чемпіон світу зустрінеться з японцем Масаєсі Накатані. Підтвердження дати і місця проведення було зроблено в ефірі ESPN коментатором Марком Крігелем, повідомляє boxingscene.

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Ломаченко повернеться на ринг уперше з моменту поразки від Теофімо Лопеса. Раніше Ломаченка остаточно відшили з реваншем: Лопес назвав наступного суперника. Американський чемпіон зустрінеться з австралійцем в легкій вазі і будує плани на майбутнє.

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На рахунку 31-річного японця 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника Васі Теофімо Лопеса. Масаесі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

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