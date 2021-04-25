Русский
$ 28,06
33,81
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Бій Ломаченко – Накатані офіційно отримав дату і місце

25 квітня, 09:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Український боксер повертається на ринг після поразки від Теофімо Лопеса. Суперником Ломаченка стане Масаесі Накатані з Японії, він теж програвав американцеві

Український боксер Василь Ломаченко проведе перший бій в 2021 році 26 червня. У Лас-Вегасі в казино Virgin Hotels колишній чемпіон світу зустрінеться з японцем Масаєсі Накатані. Підтвердження дати і місця проведення було зроблено в ефірі ESPN коментатором Марком Крігелем, повідомляє boxingscene.

Реклама

Читайте також: Ломаченко показав, якими пострілами збирається укласти японця

Ломаченко повернеться на ринг уперше з моменту поразки від Теофімо Лопеса. Раніше Ломаченка остаточно відшили з реваншем: Лопес назвав наступного суперника. Американський чемпіон зустрінеться з австралійцем в легкій вазі і будує плани на майбутнє.

В тренді
Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

На рахунку 31-річного японця 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника Васі Теофімо Лопеса. Масаесі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс Василь Ломаченко Масаьосі Накатані

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Синові Кадирова подарували перемогу, коли побачили, що його б'є суперник: відео
Синові Кадирова подарували перемогу, коли побачили, що його б'є суперник: відеоБокс
Я знову закохалася: колишня наречена Кличка зізналася в почуттях до гіганта
Я знову закохалася: колишня наречена Кличка зізналася в почуттях до гігантаБокс
Колишня наречена Кличка знову близька з боксером – ЗМІ
Колишня наречена Кличка знову близька з боксером – ЗМІБокс
Спадкоємець Кличків у Німеччині вирубив українського поляка: відео нокауту
Спадкоємець Кличків у Німеччині вирубив українського поляка: відео нокаутуБокс
Дивовижна поразка Усика: його побив боксер, який зараз виступає на шість категорій нижче
Дивовижна поразка Усика: його побив боксер, який зараз виступає на шість категорій нижчеБокс
Українця з рингу винесли на ношах: Редкач корчився від болю після дивного нокауту
Українця з рингу винесли на ношах: Редкач корчився від болю після дивного нокаутуБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти