Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Чем кормят Ломаченко в Штатах: боксер показал свой обед

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
13 мая, 17:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко в США начал подготовку к бою против Масаеси Накатани и показал, чем он питается в тренировочном лагере

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко на днях попал в скандал с видео ко Дню победы, где фигурировала георгиевская ленточка. После чего боксер вместе с отцом вылетел в США, где будет готовиться к поединку против японца Масаеси Накатани.

Естественно, одним из важных факторов в спорте является правильное питание. В соцсетях Ломаченко показал, что кушает во время подготовки к бою. На тарелке Василия удалось разглядеть мясо, кукурузу, перец и помидор.

Напомним, что бой Ломаченко – Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика Васи Теофимо Лопеса. Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

В тренде

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Битва за Кубок Украины
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Цитата дня

Меня змея укусила в то место, куда попал мяч

Александр Зинченко футболист Манчестер Сити
Что говорил чемпион

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять