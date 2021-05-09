Ломаченко ко Дню победы опубликовал видео с георгиевской лентой

Украинский боксер опубликовал видео с запрещенной символикой ко Дню победы. Фанаты Ломаченко разделились на два лагеря : одни его хвалят, другие – критикуют

Василий Ломаченко. Фото: ТРК Украина

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко поздравил своих подписчиков в Instagram с Днем победы. Боксер опубликовал видео с нарезками из советских и российских военных фильмов, а еще в нем фигурировала георгиевская ленточка, хотя она включена в список запрещенных символик.

Реклама

Читайте также: Почему украинцы перестали болеть за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин

"С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны", – написал под видео Ломаченко.

В комментариях под видео фанаты боксера разделились на два лагеря: одни критиковали за неудачный видеоряд, другие – хвалили за его позицию.

Напомним, что некоторое время назад Ломаченко выложил в Instagram скандальное видео с "вежливыми людьми". Боксер поделился со своими подписчиками видео о "силе православного духа" и нарвался на критику.