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Ломаченко ко Дню победы опубликовал видео с георгиевской лентой

9 мая, 14:00

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинский боксер опубликовал видео с запрещенной символикой ко Дню победы. Фанаты Ломаченко разделились на два лагеря : одни его хвалят, другие – критикуют

Василий Ломаченко. Фото: ТРК Украина

Василий Ломаченко. Фото: ТРК Украина

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко поздравил своих подписчиков в Instagram с Днем победы. Боксер опубликовал видео с нарезками из советских и российских военных фильмов, а еще в нем фигурировала георгиевская ленточка, хотя она включена в список запрещенных символик.

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"С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но нам не забыть о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны", – написал под видео Ломаченко.

В комментариях под видео фанаты боксера разделились на два лагеря: одни критиковали за неудачный видеоряд, другие – хвалили за его позицию.

Напомним, что некоторое время назад Ломаченко выложил в Instagram скандальное видео с "вежливыми людьми". Боксер поделился со своими подписчиками видео о "силе православного духа" и нарвался на критику.

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