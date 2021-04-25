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Бой Ломаченко – Накатани официально получил дату и место

25 апреля, 09:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский боксер возвращается на ринг после поражения от Теофимо Лопеса. Соперником Ломаченко станет Масаеси Накатани из Японии, он тоже проигрывал американцу

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет первый бой в 2021 году 26 июня. В Лас-Вегасе в казино Virgin Hotels бывший чемпион мира встретится с японцем Масаеси Накатани. Подтверждение даты и места проведения было сделано в эфире ESPN комментатором Марком Кригелем, сообщает boxingscene.

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Ломаченко вернется на ринг впервые с момента поражения от Теофимо Лопеса. Ранее Ломаченко окончательно отшили с реваншем: Лопес назвал следующего соперника. Американский чемпион встретится с австралийцем в легком весе и строит планы на будущее.

На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика Васи Теофимо Лопеса. Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

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бокс Василий Ломаченко Масаеси Накатани

Источник: Сегодня|Спорт

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