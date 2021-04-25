Бой Ломаченко – Накатани официально получил дату и место

Украинский боксер возвращается на ринг после поражения от Теофимо Лопеса. Соперником Ломаченко станет Масаеси Накатани из Японии, он тоже проигрывал американцу

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет первый бой в 2021 году 26 июня. В Лас-Вегасе в казино Virgin Hotels бывший чемпион мира встретится с японцем Масаеси Накатани. Подтверждение даты и места проведения было сделано в эфире ESPN комментатором Марком Кригелем, сообщает boxingscene.

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Ломаченко вернется на ринг впервые с момента поражения от Теофимо Лопеса. Ранее Ломаченко окончательно отшили с реваншем: Лопес назвал следующего соперника. Американский чемпион встретится с австралийцем в легком весе и строит планы на будущее.

На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика Васи Теофимо Лопеса. Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

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