Единственное, о чем я думаю: лучший боксер мира желает сравниться с Усиком

Лучший боксер современности по мнению различных изданий Сауль Альварес в ночь с 6 на 7 ноября проведет поединок против Калеба Планта. На кону будет звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе

Сауль Альварес хочет повторить достижение Александра Усика / Фото: K2 Promotions

Альварес ставит пере собой цель стать первым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе в истории бокса. Мексиканец владеет титулами WBA, WBC и WBO, а Плант является чемпионом по версии IBF. Ранее мыв писали, что лучший боксер мира устроил драку на дуэли взглядов.

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Статус абсолютного чемпиона в нынешнем формате оспаривают с 1998 года, когда WBO санкционировал бои свой за титул.

Только пять других боксеров – Александр Усик (первый тяжелый), Бернард Хопкинс (средний), Джермейн Тейлор (средний), Теренс Кроуфорд (суперлегкий) и Джош Тейлор (суперлегкий) – владели сразу всеми четырьмя поясами.

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"Только пять бойцов мужского пола в истории бокса достигли абсолютного чемпионства. Я хочу быть шестым. Это единственное, о чем я думаю. Этот бой станет историей. Вы станете свидетелем того, что будете помнить долго", – заявил Альварес накануне поединка, которого цитирует supersport.com.

Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Предыдущий бой Альварес провел в мае этого года, когда победил Билли Джо Сондерса в восьмом раунде. Британец снялся с боя из-за перелома орбитальной кости.

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На счету Альвареса 56 побед (38 – нокаутом), одно поражение и две ничьих. Единственное поражение он потерпел от Флойда Мейвезера в 2013 году.