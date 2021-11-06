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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Залізний Майк поганого не навчить, але Усику краще поберегти свої вуха

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
6 листопада, 15:30
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Легенда світового боксу Майк Тайсон готовий допомогти Ентоні Джошуа повернути чемпіонські пояси
Майк Тайсон зібрався тренувати Джошуа до бою-реваншу з Усіком
Майк Тайсон зібрався тренувати Джошуа до бою-реваншу з Усіком / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки британський боксер ніяк не може визначитися зі своїм майбутнім тренером, який готуватиме його до реваншу з Олександром Усиком. У пошуках наставника він вже об'їздив всю Америку.

Читайте також: У Ф'юрі придумали, як позбутися Усика. Вони підготують Джошуа

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А тим часом легенда Майк Тайсон запропонував свої послуги у підготовці Ей-Джея. Але заздалегідь попередив, що Джошуа потрібно ще багато чого навчитися.

"Чи готовий допомогти Джошуа з тренуваннями? Безперечно. Я базікав нісенітницю, але він все ще молодий хлопець.

Йому, як і раніше, потрібно дуже багато чого навчитися. Розумієте, що я маю на увазі?

Джошуа завжди буде людиною майбутнього, тому що він, чорт забирай, просто дитина. Він пізно почав займатися боксом, тож Ентоні досі вчиться", – сказав Джошуа в інтерв'ю ESNEWS.

/ Фото: Getty Images

Тайсон, звичайно, молодець, але головне, щоб він не навчив британця своїх брудних прийомів.

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Нагадаємо, що 24 роки тому, під час легендарного бою Холіфілд – Тайсон, в одному з моментів Майк відкусив шматок вуха своєму супернику.

Зазначимо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур".

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А вже у березні-квітні Усик проведе бій-реванш із Джошуа.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон. Усик раніше заявляв, що хотів би провести бій із Джошуа у Києві на НСК "Олімпійський".

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