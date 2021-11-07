Нокаут от лучшего боксера мира! Смотрите, как рухнул Плант

31-летний мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Последний пояс, которого у него не было – IBF, Альварес отобрал у Калеба Планта.
Поединок прошел в Лас-Вегасе. Альварес, который считается лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий, победил Планта в 11-м раунде.
Сначала Калебу рефери отсчитал нокдаун, а когда второй раз американец упал на канвас, это был уже нокаут.
Смотрите видео нокаута в бою Альварес – Плант:
Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении и двух ничьих. На счету Планта – 21 победа и одно поражение.
Смотрите яркие фото с боя Альварес – Плант:
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