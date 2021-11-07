7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шевченко нашел работу 💉 Депутаты - антивакцинаторы Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🎡 Перестановки в Кабмине
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Нокаут от лучшего боксера мира! Смотрите, как рухнул Плант

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
7 ноября, 09:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сауль Альварес собрал все чемпионские пояса во втором среднем весе, для этого ему пришлось вырубить Калеба Планта
Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде
Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде / Фото: REUTERS

31-летний мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Последний пояс, которого у него не было – IBF, Альварес отобрал у Калеба Планта.

Поединок прошел в Лас-Вегасе. Альварес, который считается лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий, победил Планта в 11-м раунде.

Реклама

Сначала Калебу рефери отсчитал нокдаун, а когда второй раз американец упал на канвас, это был уже нокаут.

Смотрите видео нокаута в бою Альварес – Плант:

Реклама

Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении и двух ничьих. На счету Планта – 21 победа и одно поражение.

Смотрите яркие фото с боя Альварес – Плант:

Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант | Фото: REUTERS
Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS
1/9

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Колос

Сегодня

17:00

Шахтер

11.5

5.60

1.27
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
14
35:7
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Заря
13
30:16
26
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
13
9:20
10
14
Ингулец
12
9:22
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Воскресенье, 7 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять