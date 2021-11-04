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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

У Ф'юрі придумали, як позбутися Усика. Вони підготують Джошуа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
4 листопада, 23:51
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Команда чемпіона WBC вважає, що для боксу буде кращим поєдинок Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа, ніж з Олександром Усиком
Ф'юрі, Джошуа і Усик
Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

Олександр Усик – не особливо бажаний суперник для Тайсона Ф'юрі. На ньому не особливо заробиш у Великій Британії. Та й програти можна.

Читайте також: Ф'юрі переможе Усика, а Джошуа поб'є їх обох: гучний прогноз від промоутера

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Інша справа – Ентоні Джошуа. З фінансової точки зору – ідеальний суперник. Ось і вирішили у команді Ф'юрі допомогти Джошуа прибрати з чемпіонського шляху Усика. Про це заявив тренер Шугархіл Стюард.

"Ми готові допомагати Джошуа у тренувальному таборі. Серйозно. Хочемо, щоб він переміг Усика. Адже всі фанати світу бажають побачити бій Ф'юрі – Джошуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Ми маємо думати про бокс. Краще за поєдинок Ф'юрі – Джошуа зараз нічого бути не може", – цитує Стюарда boxingscene.

Цікаво, що колишній тренер Усика допомагає Джошуа. Поки що віддаленими порадами – знайти собі гарного вчителя та відмовитися від ідеї "вбити Усика в рингу".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенгем Хотспур".

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Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що Усик замахнувся на чемпіонство у новій вазі.

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