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У Фьюри придумали, как избавиться от Усика. Они подготовят Джошуа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
4 ноября, 23:51
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Команда чемпиона WBC считает, что для бокса будет лучше поединок Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, чем с Александром Усиком
Фьюри, Джошуа и Усик
Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

Александр Усик – не особо желаемый соперник для Тайсона Фьюри. На нем не особо заработаешь в Великобритании. Да и проиграть можно.

Читайте также: Фьюри победит Усика, а Джошуа побьет их обоих: громкий прогноз от промоутера

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Другое дело – Энтони Джошуа. С финансовой точки зрения – идеальный соперник. Вот и решили в команде Фьюри помочь Джошуа убрать с чемпионского пути Усика. Об этом заявил тренер Шугархилл Стюард.

"Мы готовы помогать Джошуа в тренировочном лагере. Серьезно. Хотим, чтобы он победил Усика. Ведь все фанаты мира желают увидеть бой Фьюри – Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Мы должны думать о боксе. Лучше поединка Фьюри – Джошуа сейчас ничего быть не может", – цитирует Стюарда boxingscene.

Интересно, что бывший тренер Усика помогает Джошуа. Пока что удаленными советами – найти себе хорошего учителя и отказаться от идеи "убить Усика в ринге".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

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Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что Усик замахнулся на чемпионство в новом весе.

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