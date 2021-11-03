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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ф'юрі переможе Усика, а Джошуа поб'є їх обох: гучний прогноз від промоутера

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 листопада, 22:37
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Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн продовжує вірити у свого підопічного, незважаючи на поразку від Олександра Усика. Більш того, Гірн вважає Джошуа найкращим суперважковаговиком
Ф'юрі, Джошуа і Усик
Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів наприкінці вересня, а через два тижні Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера.

Читайте також: Усик замахнувся на чемпіонство у новій вазі

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Тим не менш, Гірн упевнений, що Джошуа під силу перемогти обох чинних чемпіонів світу в надважкій вазі.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

"Важко розділити цих хлопців прямо зараз. Тайсон Ф'юрі, я думаю, краще за Олександра Усика. Я роблю це через розмір, через рух.

Я думаю, що це був би чудовий бій, але, можливо, не найцікавіший бій для перегляду, хоч. Я вважаю, що Ей Джей може перемогти їх усіх", – впевнено заявив промоутер, якого цитує boxingscene.com.

Раніше Едді Гірн розділив перший рядок у списку кращих боксерів хевівейту між Усиком та Ф'юрі.

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Також ми писали, що колишній тренер Усика допомагає Джошуа. Поки що віддаленими порадами – знайти собі гарного вчителя та відмовитися від ідеї "вбити Усика в рингу".

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