Ф'юрі переможе Усика, а Джошуа поб'є їх обох: гучний прогноз від промоутера

Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів наприкінці вересня, а через два тижні Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера.

Читайте також: Усик замахнувся на чемпіонство у новій вазі

Тим не менш, Гірн упевнений, що Джошуа під силу перемогти обох чинних чемпіонів світу в надважкій вазі.

"Важко розділити цих хлопців прямо зараз. Тайсон Ф'юрі, я думаю, краще за Олександра Усика. Я роблю це через розмір, через рух.

Я думаю, що це був би чудовий бій, але, можливо, не найцікавіший бій для перегляду, хоч. Я вважаю, що Ей Джей може перемогти їх усіх", – впевнено заявив промоутер, якого цитує boxingscene.com.