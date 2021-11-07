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Ломаченко – Коммі: оголошено гонорари боксерів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 листопада, 00:14
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За поєдинок, який відбудеться 11 грудня на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, Василь Ломаченко отримає втричі більше за свого африканського суперника Річарда Коммі
Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій з Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів.

Про це повідомляє Totalsportekboxing.

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При цьому гонорар 33-річного українця може зрости до $2 млн – залежно від кількості проданих трансляцій бою за системою pay-per-view.

Щодо суперника українця, 34-річного Річарда Коммі з Гани на прізвисько Термінатор, то його рахунок гарантовано поповниться на 250 тисяч доларів. Залежно від телепродажів бою ця сума може піднятися до $800 тис.

Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

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Зазначимо, що за попередній поєдинок проти японця Масайоші Накатані, виграний нокаутом у червні, Ломаченко також отримав 2 млн доларів. Його супернику дісталося 600 тисяч доларів.

Рекордний гонорар у своїй кар'єрі Ломаченко отримав за бійку з Теофімо Лопесом у жовтні минулого року, яка завершилася сенсаційною поразкою українця. Васі тоді дісталося 3,25 млн доларів, а Лопесу – 1,5 млн доларів.

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Ломаченко vs Лопес
Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських віддають перевагу Васі. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15 на перемогу Коммі – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

  • виграш Ломаченка – 80%
  • виграш Коммі – 17%
  • нічия – 3%

Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Однак Коммі (30 перемог, 27 нокаутом, 3 поразки) вже заявив, що йому до снаги завалити Ломаченка.

Річард Коммі
Річард Коммі / Фото: Getty Images

Дивіться, як Коммі в останньому бою нокаутував Марінеса

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