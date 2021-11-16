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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Під лайку і Висоцького: Усик почав підготовку до реваншу з Джошуа

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 листопада, 11:18
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Відпочивши в Грузії та Сербії після вересневої перемоги над Ентоні Джошуа, Олександр Усик розпочав у Києві підготовку до весняного реваншу з британцем
Усик готується до реваншу з Джошуа
Усик готується до реваншу з Джошуа / Фото: Instagram

Кадрами роботи Олександра Усика у тренажерному залі поділився його коуч із фізпідготовки Велентин Литвинчук, який порівняв чемпіона світу серед суперважів та його партнера із заняття з Іваном Шемякіним та Іваном Зіїкіним – борцями та цирковими артистами часів Російської імперії.

ОБЕРЕЖНО, НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!

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"Це, б****, Іван Шемякін та Іван Заїкін", – каже на відео Литвинчук.

"Що тобі треба, хлопче?" – звернувся до нього Усик.

"Чуєш, Сань-Салтан, гирі зараз штовхати будеш!" – сказав йому Литвинчук.

І Усик почав старанно виконувати вказівку наставника.

При цьому тренер Усика наклав на відео пісню Володимира Висоцького "Охота на волков".

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Раніше ми писали, що гонорар Усика за перемогу над Джошуа виріс у рази – до 18 млн доларів – завдяки успішним продажам платних трансляцій бою.

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Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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