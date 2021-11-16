Під лайку і Висоцького: Усик почав підготовку до реваншу з Джошуа

Кадрами роботи Олександра Усика у тренажерному залі поділився його коуч із фізпідготовки Велентин Литвинчук, який порівняв чемпіона світу серед суперважів та його партнера із заняття з Іваном Шемякіним та Іваном Зіїкіним – борцями та цирковими артистами часів Російської імперії.
ОБЕРЕЖНО, НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!
"Це, б****, Іван Шемякін та Іван Заїкін", – каже на відео Литвинчук.
"Що тобі треба, хлопче?" – звернувся до нього Усик.
"Чуєш, Сань-Салтан, гирі зараз штовхати будеш!" – сказав йому Литвинчук.
І Усик почав старанно виконувати вказівку наставника.
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При цьому тренер Усика наклав на відео пісню Володимира Висоцького "Охота на волков".
Раніше ми писали, що гонорар Усика за перемогу над Джошуа виріс у рази – до 18 млн доларів – завдяки успішним продажам платних трансляцій бою.
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