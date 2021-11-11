Шокуюча сума! Новий гонорар Усика за перемогу над Джошуа

Днями промоутер Олександра Усика Олександр Красюк зробив заяву щодо кількості продажів платних трансляцій бою з Ентоні Джошуа 25 вересня.
"Цифри PPV у Великій Британії ще не підведені, але ми розуміємо, що це плюс-мінус близько одного мільйона покупок", – сказав каналу Boxoffice Красюк.
Якщо врахувати, що ціна однієї платної трансляції на Sky Sports у Великій Британії становила 25 фунтів, то виручка за цією статтею склала близько 25 млн фунтів (33 млн доларів).
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А отже, і самі боксери, Олександр Усик та Ентоні Джошуа, мають отримати за бій гонорари, які перевищують початкові очікування.
Як повідомляв раніше ресурс Sportszion, гарантовані гонорари Усика та Джошуа становили 4,1 та 13,7 млн доларів відповідно.
Проте, з урахуванням продажу мільйона підписок PPV, ці суми значно зросли – до 18 млн доларів для Усика і 34 млн доларів для Джошуа.
Сума Усика трохи недотягує до українського рекорду – 20 млн євро, які, за даними ЗМІ, Володимир Кличко отримав за поразку від Джошуа 2017-го.
Але Усик напевне поб'є цей рекорд Кличка у реванші з Джошуа. Адже, за словами Красюка, там уже розподіл гонорарів буде рівним- 50 на 50.
Раніше ми писали, що Усик купив собі супердорогу машину після вересневої перемоги над Джошуа. Наш боксер придбав шестиколісний гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити понад мільйон євро.
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