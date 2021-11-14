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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Удар Усика по носу Джошуа продали Ямайці

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 листопада, 16:24
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Шанувальник українського боксера з Карибських островів замовив художнику з Дніпра картину побиття Усиком Ентоні Джошуа у вересневому бою на стадіоні "Тоттенгем Готспур"
Усик добряче нагодував Джошуа своєю лівою
Усик добряче нагодував Джошуа своєю лівою / Фото: Instagram

Художник із Дніпра Сергій Техов похвалився картиною, на якій намальовано, як Олександр Усик розгонистим ударом лівою дає по носу Ентоні Джошуа

За словами Техова, цю картину маслом йому замовили на іншому кінці світу.

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"Що тут скажеш... Ті, хто хоч трохи стежить за моєю творчістю, зауважать, що з цим хлопцем, Олександром Усиком, мені можна вже робити цілу виставку. Щодо цієї роботи хочу сказати, що замовлення надійшло здалеку. Ямайка... Немає сумнівів, що популярність Олександра Усика – просто світового масштабу!" – написав Техов у себе в Instagram.

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А ось як це було в оригіналі

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що гонорар Усика за перемогу над Джошуа виріс у рази – до 18 мільйонів доларів.

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа
Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Реванш Усика з Джошуа відбудеться у березні-квітні. На нього претендують Київ, Велика Британія та Близький Схід.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося"
Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

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