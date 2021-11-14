Удар Усика по носу Джошуа продали Ямайці

Художник із Дніпра Сергій Техов похвалився картиною, на якій намальовано, як Олександр Усик розгонистим ударом лівою дає по носу Ентоні Джошуа
За словами Техова, цю картину маслом йому замовили на іншому кінці світу.
"Що тут скажеш... Ті, хто хоч трохи стежить за моєю творчістю, зауважать, що з цим хлопцем, Олександром Усиком, мені можна вже робити цілу виставку. Щодо цієї роботи хочу сказати, що замовлення надійшло здалеку. Ямайка... Немає сумнівів, що популярність Олександра Усика – просто світового масштабу!" – написав Техов у себе в Instagram.
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А ось як це було в оригіналі
Раніше ми писали, що гонорар Усика за перемогу над Джошуа виріс у рази – до 18 мільйонів доларів.
Реванш Усика з Джошуа відбудеться у березні-квітні. На нього претендують Київ, Велика Британія та Близький Схід.
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