Усик – Ф'юрі: українець остаточно відшив Тайсона

Промоутер Олександр Красюк поставив крапку в епопеї з можливим протистоянням Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі – навесні його точно не буде

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Спроби промоутера Тайсона Ф'юрі, Боба Арума, зірвати швидкий реванш Олександра Усика з Ентоні Джошуа і натомість уже навесні виставити проти Усика Циганського короля у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу остаточно провалилися.

Промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що українська сторона не має наміру змінювати свої плани – а номером один у них значиться проведення реваншу з Джошуа.

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"Усика анітрохи не розчарувало те, що йому доведеться почекати бою за звання абсолютного чемпіона. Ми на 100 відсотків знали про опцію реваншу з Джошуа. Дали своє слово і закріпили його підписом на папері. Тому яке може бути розчарування? Все йде за планом", – заявив у коментарі SkySports Олександр Красюк.

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

"Тайсон Ф'юрі має відстояти свій чемпіонський титул WBC, провівши бій з обов'язковим претендентом. Але це вже справа Тайсона та його команди. Ми ж, своєю чергою, продовжуємо концентруватися на реванші з Джошуа як завданні номер один", – додав Красюк.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Отже, бій Усик – Ф'юрі якщо і відбудеться, то не раніше осені наступного року. Для початку навесні Усику треба здолати в реванші Джошуа, а Ф'юрі впоратися із, найвірогідніше, Ділліаном Вайтом на прізвисько Викрадач трупів.

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