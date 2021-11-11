Усик – Фьюри: украинец окончательно отшил Тайсона

Промоутер Александр Красюк поставил точку в эпопее с возможным противостоянием Александра Усика с Тайсоном Фьюри – весной его точно не будет

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Попытки промоутера Тайсона Фьюри, Боба Арума, расстроить скорый реванш Александра Усика с Энтони Джошуа и вместо этого уже весной выставить против Усика Цыганского короля в поединке за титул абсолютного чемпиона мира окончательно провалились.

Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинская сторона не намерена менять своих планов – а номером один в них значится проведение реванша с Джошуа.

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"Усика нисколько не разочаровало то, что ему придется подождать боя за звание абсолютного чемпиона. Мы на 100 процентов знали об опции реванша с Джошуа. Дали свое слово и закрепили его подписью на бумаге. Поэтому какое может быть разочарование? Все идет по плану", – заявил в комментарии SkySports Александр Красюк.

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

"Тайсон Фьюри должен отстоять свой чемпионский титул WBC, проведя бой с обязательным претендентом. Но это уже дело Тайсона и его команды. Мы же, в свою очередь, продолжаем концентрироваться на реванше с Джошуа как задаче номер один", – добавил Красюк.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Таким образом бой Усик – Фьюри если и состоится, то не ранее осени следующего года. Для начала весной Усику нужно одолеть в реванше Джошуа, а Фьюри справиться со, скорее всего, Диллианом Уайтом по прозвищу Похититель трупов.

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