Допоможіть мені побити Усика! Джошуа знову їде шукати тренера до США

Ентоні Джошуа перебирає кандидатів у нові тренери як рукавички – але ніяк не знайде того, в кому буде впевнений на всі сто

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Епопея з пошуком британцем Ентоні Джошуа тренера для реваншу з Олександром Усиком триває.

З цією метою Ей-Джей поїде до США знову – вже по другому колу.

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Про це заявив його промоутер Едді Гірн.

"Гадаю, він повернеться назад до США і, ймовірно, потренується з деякими людьми, яких він раніше бачив, після чого ухвалить рішення", – наводить слова Гірна Boxingscene.

"Я вважаю хорошою ідеєю змінити локацію, але це лише моя особиста думка. Мене постійно запитують – з ким Джошуа тренуватиметься. З тим, з ким йому буде комфортно", – каже Гірн.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Раніше повідомлялося, що головною причиною поразки британця від Усика 25 вересня стала неправильна тактика на бій, яку запропонував тренер Ей-Джея Роб Маккрекен. Після чого Джошуа вирушив до Америки на пошуки нового тренера.

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Спочатку повідомлялося, що Джошуа взяв собі у наставники тренера Майка Тайсона – Ронні Шилдса, вважаючи, що той зробить його нокаутером, здатним завалити Усика в реванші.

Але не минуло й доби, як Джошуа перекинувся в США до залу іншого тренера – Роберта Гарсії, до речі, фаната Усика.

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Тим часом, на думку Олександра Красюка, промоутера Олександра Усика, пошуки Джошуа тренера в США безглузді – з Ентоні тільки спробують викачати побільше грошей.

Не дарма напередодні з'явилася інформація, що в підсумку Джошуа може взагалі залишити тренером Роба Маккрекена, з яким він, власне, і програв Усику 25 вересня у Лондоні.