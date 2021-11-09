Джошуа у пастці! Промоутер Усика поставив хрест на британцеві

Олександр Красюк вважає марними пошуки Ентоні Джошуа нового тренера для успіху в реванші з Олександром Усиком – Ей-Джея використовуватимуть як дійну корову

Усик vs Джошуа: попереду - реванш / Фото: Getty Images

Після поразки від Олександра Усика Ентоні Джошуа остаточно заплутав своїх уболівальників.

То Джошуа їде до США на пошуки нового тренера

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То він, за словами його промоутера Едді Гірна, на реванш залишає собі в наставниках Роб Маккрекена, під керівництвом якого програв Усику у вересні.

Однак, на думку Олександра Красюка, промоутера Олександра Усика, всі ці метання з тренером Джошуа не допоможуть – з нього лише спробують викачати якнайбільше грошей.

"Чи відчувається, що Джошуа загнаний у клітку, що він у безвиході? Так, – заявив каналу BoxOffice Красюк. – Він поїхав до Штатів, щоб зняти з себе вуаль обмеженості, з іншими тренерами поспілкуватися. Мовляв, ви бачили бій, скажіть, що я не так зробив. Але Джошуа потрапляє у пастку комерції. Усі його "юзатимуть".

Джошуа з Маккрекеном / Фото: Sky Sports

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"Малоймовірно, що він зустріне такого тренера, як Емануель Стюард, який візьме його як сина і скаже: "Слухай, мені твої гроші не потрібні, мені подобаєшся ти як людина. Я душу в тебе вкладу, але зроблю з тебе людину". Як це було між Стюардом та Володимиром Кличком".

Володимир Кличко і Емануель Стюард у 2012 році / Фото: Getty Images

"Джошуа – це символ не долара, а, напевно, фунта стерлінга. Символ величезної кількості грошей. На нього дивитимуться як на представника цієї історії та "юзатимуть" його у зв'язку з цим".

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

"Питання в іншому. Навіть якщо найрозумніших тренерів залучать до табору Джошуа, і вони розпишуть йому якусь стратегію перемоги, чи достатньо теорії для втілення в практику? Ось у чому головне питання", – зазначив Красюк.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

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Відзначимо, що реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.

Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.