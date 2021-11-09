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Джошуа в ловушке! Промоутер Усика поставил крест на британце

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 10:35
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Александр Красюк считает бессмысленными поиски Энтони Джошуа нового тренера для успеха в реванше с Александром Усиком – Эй-Джея будут использовать как дойную корову
Усик vs Джошуа: впереди - реванш
Усик vs Джошуа: впереди - реванш / Фото: Getty Images

После поражения от Александра Усика Энтони Джошуа вконец запутал своих болельщиков.

То Джошуа уезжает в США на поиски нового тренера.

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То он, по словам его промоутера Эдди Хирна, на реванш оставляет себе в наставниках Роб Маккрэкена, под руководством которого проиграл Усику в сентябре.

Однако, по мнению Александра Красюка, промоутера Александра Усика, все эти метания с тренером Джошуа не помогут – с него только попытаются выкачать побольше денег, и не более.

"Чувствуется ли, что Джошуа загнан в клетку, что он в тупике? Да, – заявил каналу BoxOffice Красюк. – Он уехал в Штаты, чтобы снять с себя вуаль ограниченности, с другими тренерами пообщаться. Мол, вы видели мой бой, скажите, что я не так сделал. Но Джошуа попадает в ловушку коммерции. Все его будут "юзать".

Джошуа с Маккрэкеном
Джошуа с Маккрэкеном / Фото: Sky Sports

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"Маловероятно, что он встретит такого тренера, как Эмануэль Стюард, который возьмет его как сына и скажет: "Слушай, мне твои деньги не нужны, мне нравишься ты как человек. Я душу в тебя вложу, но сделаю из тебя человека". Как это было между Стюардом и Владимиром Кличко".

Владимир Кличко и Эмануэль Стюард в 2012 году
Владимир Кличко и Эмануэль Стюард в 2012 году / Фото: Getty Images

"Джошуа – это символ не доллара, а, наверное, фунта стерлинга. Символ огромного количества денег. На него будут смотреть как на представителя этой истории и "юзать" его в этой связи".

Александр Усик VS Энтони Джошуа
Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

"Вопрос в другом. Даже если самые большие тренерские умы будут внедрены в лагерь Джошуа и распишут ему некую стратегию победы, достаточно ли теории для воплощения в практику? Вот в чем главный вопрос", – отметил Красюк.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!"
Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

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Отметим, что реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.

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