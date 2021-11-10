Помогите мне побить Усика! Джошуа снова едет искать тренера в США

Энтони Джошуа перебирает кандидатов в новые тренеры как перчатки – но никак не найдет того, в ком будет уверен на все сто

Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Эпопея с поиском британцем Энтони Джошуа тренера для реванша с Александром Усиком продолжается.

С этой целью Эй-Джей поедет в США – уже по второму кругу.

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Об этом заявил его промоутер Эдди Хирн.

"Думаю, он вернется обратно в США и, вероятно, потренируется с некоторыми людьми, которых он ранее видел, после чего примет решение", – приводит слова Хирна Boxingscene.

"Я считаю хорошей идеей изменить локацию, но это лишь мое личное мнение. Меня постоянно спрашивают – с кем Джошуа будет тренироваться. С тем, с кем ему будет комфортно", – говорит Хирн.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что главной причиной поражения британца от Усика 25 сентября стала неправильная тактика на бой, которую предложил тренер Эй-Джея – Роб Маккрэкен. После чего Джошуа отправился в Америку на поиски нового тренера.

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Сперва сообщалось, что Джошуа взял себе в наставники тренера Майка Тайсона – Ронни Шилдса, считая, что тот сделает его нокаутером, способным завалить Усика в реванше.

Но не прошло и суток, как Джошуа переметнулся в США в зал к другому тренеру – Роберту Гарсии, кстати, фанату Усика.

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Тем временем, по мнению Александра Красюка, промоутера Александра Усика, поиски Джошуа тренера в США бессмысленны – с Энтони только попытаются выкачать побольше денег, и не более.

Не зря накануне появилась информация, что в итоге Джошуа может и вовсе оставить тренером Роба Маккрэкена, с которым он, собственно, и проиграл Усику 25 сентября в Лондоне.