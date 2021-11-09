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Реванш Усик – Джошуа під загрозою. Все через промоутера Ломаченка

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
9 листопада, 14:51
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Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум не припиняє спроби зірвати реванш Усика та Джошуа, щоб затягнути українця в ринг для бою з Тайсоном Ф'юрі – вже навесні
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Здавалося б, проведення реваншу Усик – Джошуа вже підтвердили обидві сторони.

Букмекери розпочали прийом ставок на цей бій, визначивши ймовірність перемоги Усика в 62 відсотки.

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При цьому на проведення реваншу Усик – Джошуа претендують не лише Київ із Лондоном, а й Саудівська Аравія.

Однак, усе ще може зірватися.

Принаймні, бос компанії Top Rank Боб Арум, промоутер Василя Ломаченка і Тайсона Ф'юрі, подібно до змія-спокусника не залишає спроб переконати Джошуа відступитися від миттєвого реваншу з Усиком. Що, своєю чергою, уможливило б битву українця з Тайсоном Ф'юрі вже навесні.

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"Для Джошуа було б розумно не форсувати проведення реваншу проти Усика прямо зараз, а дозволити Олександру провести бій із Ф'юрі, щоб переможець зустрівся потім із Джошуа. А сам Ентоні тим часом провів би проміжний поєдинок", – заявив 89-річний хитрун Арум у коментарі Boxingscene.

Олександр Усик і Боб Арум
Олександр Усик і Боб Арум / Фото: Twitter

"Це те, на що я сподіваюся і що вважаю розумним. А чи буде так, залежить тільки від Джошуа, а не від його промоутера Едді Гірна – пішов він до дідька. Джошуа вирішить, і він вирішить так, як сам вважатиме за потрібне", – "обробляє" Ентоні Боб Арум.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Відзначимо, що Усику належать пояси WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі, Ф'юрі – титул WBC.

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До речі, промоутер Джошуа Едді Гірн уже дав прогноз на можливий поєдинок Усик – Ф'юрі.

"Гадаю, Ф'юрі побив би Усика. За рахунок маневреності, за рахунок переваги в антропометрії", – сказав Гірн.

Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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