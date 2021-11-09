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Реванш Усик – Джошуа под угрозой. Все из-за промоутера Ломаченко

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
9 ноября, 14:51
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Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум не прекращает попытки сорвать реванш Усика и Джошуа, чтобы затянуть украинца в ринг для боя с Тайсоном Фьюри – уже весной
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Казалось бы, проведение реванша Усик – Джошуа уже подтвердили обе стороны.

Букмекеры начали прием ставок на этой бой, определив вероятность победы Усика в 62 процента.

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При этом на проведение реванша Усик – Джошуа претендуют не только Киев с Лондоном, но и Саудовская Аравия.

Однако все еще может сорваться.

По крайней мере, глава компании Top Rank Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко и Тайсона Фьюри, подобно змею-искусителю не оставляет попыток убедить Джошуа отступиться от мгновенного реванша с Усиком. Что, в свою очередь, сделало бы возможным битву украинца с Тайсоном Фьюри уже весной.

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"Для Джошуа было бы разумно не форсировать проведение реванша против Усика прямо сейчас, а позволить Александру провести бой с Фьюри, чтобы победитель встретился затем с Джошуа. А сам Энтони тем временем провел бы промежуточный поединок", – заявил 89-летний хитрец Арум в комментарии Boxingscene.

Александр Усик и Боб Арум
Александр Усик и Боб Арум / Фото: Twitter

"Это то, на что я надеюсь, и что считаю разумным. А будет ли так, зависит только от Джошуа, а не от его промоутера Эдди Хирна – пошел он в з*****у. Джошуа решит, и он решит так, как сам посчитает нужным", – "обрабатывает" Энтони Боб Арум.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Отметим, что Усику принадлежат пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, Фьюри – титул WBC.

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Кстати, промоутер Джошуа Эдди Хирн уже дал прогноз на возможный поединок Усик – Фьюри.

"Думаю, Фьюри бы побил Усика. За счет маневренности, за счет превосходства в антропометрии", – сказал Хирн.

Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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