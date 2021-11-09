Шейхи отбирают бой Усик – Джошуа у Киева: заявление промоутера

На вопрос одного из подписчиков в Instagram, может ли Александр Усик подраться в Саудовской Аравии, его промоутер Александр Красюк ответил одним словом: "Inshallah".
В переводе с арабского это означает: "Если будет на то воля Аллаха".
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Напомним, именно в Саудовской Аравии Энтони Джошуа провел реванш с Энди Руисом в 2019-м после того, как сенсационно проиграл юркому толстяку в Нью-Йорке. В повторном поединке британец победил Руиса единогласным решением судей.
25 сентября Усик одолел Джошуа на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.
Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.
Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.
"Бой Усик – Джошуа на "Олимпийском"? А что в этом нереального? Пока думаем, как обогреть НСК в марте", – написал по этому поводу Александр Красюк.
Тем не менее, как видим, не стоит исключать, что шейхи отобьют повторный бой Усика с Джошуа у Киева.