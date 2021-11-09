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Шейхи отбирают бой Усик – Джошуа у Киева: заявление промоутера

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 11:45
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Александр Красюк не стал исключать, что его подопечный Александр Усик впервые в своей карьере проведет бой на Ближнем Востоке
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

На вопрос одного из подписчиков в Instagram, может ли Александр Усик подраться в Саудовской Аравии, его промоутер Александр Красюк ответил одним словом: "Inshallah".

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В переводе с арабского это означает: "Если будет на то воля Аллаха".

Напомним, именно в Саудовской Аравии Энтони Джошуа провел реванш с Энди Руисом в 2019-м после того, как сенсационно проиграл юркому толстяку в Нью-Йорке. В повторном поединке британец победил Руиса единогласным решением судей.

Руис vs Джошуа
Руис vs Джошуа / Фото: Reuters

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25 сентября Усик одолел Джошуа на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

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Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.

"Бой Усик – Джошуа на "Олимпийском"? А что в этом нереального? Пока думаем, как обогреть НСК в марте", – написал по этому поводу Александр Красюк.

Тем не менее, как видим, не стоит исключать, что шейхи отобьют повторный бой Усика с Джошуа у Киева.

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