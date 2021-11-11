Усик – Джошуа: названо несподіваний дедлайн реваншу

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн розповів про нові потенційні строки та місце проведення реваншу з Олександром Усиком, якому 25 вересня Ей Джей сенсаційно програв на рингу лондонського стадіону "Тоттенгем Готспур".
"Найбільш реалістично, реванш Джошуа – Усик відбудеться наприкінці березня або на початку квітня", – заявив Едді Гірн у коментарі Talksport.
Але є дуже несподіваний можливий строк реваншу.
"Дедлайном для реваншу, ймовірно, буде початок літа", - зазначив Гірн.
"Але насправді ми не плануємо проводити його так пізно".
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Цікаво, що раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк стверджував, що, згідно з їхніми домовленостями з британською стороною, реванш Усик – Джошуа має відбутися протягом семи місяців з часу проведення першого поєдинку – отже, не пізніше 25 квітня 2022 року.
Однак, як бачимо, ці терміни можуть посунутись.
Щодо місця проведення другого бою Усик – Джошуа, то це може бути Київ, Саудівська Аравія або батьківщина Ентоні.
"Я б хотів знову провести його у Великій Британії, але є й інші варіанти", – каже Гірн.
Зауважимо, що букмекери вже розпочали прийом ставок на реванш, визначивши ймовірність перемоги Усика в 62 відсотки.
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