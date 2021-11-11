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Усик – Джошуа: названо несподіваний дедлайн реваншу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
11 листопада, 08:16
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Довгоочікуваний повторний поєдинок Олександра Усика проти Ентоні Джошуа може відбутися аж на початку літа наступного року – але це вже крайній випадок
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн розповів про нові потенційні строки та місце проведення реваншу з Олександром Усиком, якому 25 вересня Ей Джей сенсаційно програв на рингу лондонського стадіону "Тоттенгем Готспур".

"Найбільш реалістично, реванш Джошуа – Усик відбудеться наприкінці березня або на початку квітня", – заявив Едді Гірн у коментарі Talksport.

Але є дуже несподіваний можливий строк реваншу.

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"Дедлайном для реваншу, ймовірно, буде початок літа", - зазначив Гірн.

"Але насправді ми не плануємо проводити його так пізно".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Цікаво, що раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк стверджував, що, згідно з їхніми домовленостями з британською стороною, реванш Усик – Джошуа має відбутися протягом семи місяців з часу проведення першого поєдинку – отже, не пізніше 25 квітня 2022 року.

Однак, як бачимо, ці терміни можуть посунутись.

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Щодо місця проведення другого бою Усик – Джошуа, то це може бути Київ, Саудівська Аравія або батьківщина Ентоні.

"Я б хотів знову провести його у Великій Британії, але є й інші варіанти", – каже Гірн.

Зауважимо, що букмекери вже розпочали прийом ставок на реванш, визначивши ймовірність перемоги Усика в 62 відсотки.

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