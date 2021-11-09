Усик побив Індіанця. Що сталося вісім років тому у Києві

9 листопада 2013 року дебютний бій на професійному рингу провів чемпіон світу-2011, олімпійський чемпіон-2012 Олександр Усик.
Для Усіка до Києва привезли мексиканця Феліпе Ромеро на прізвисько Індіанець. На той момент він мав 16 перемог і 7 поразок на профі-рингу.
За регламентом це був шестираундовий поєдинок у важкій ваговій категорії.
У рингу домінував Усик. У третьому раунді він відправив суперника до нокдауну. А в п'ятому раунді кут мексиканця викинув білий рушник після того, як Ромеро пропустив удар у голову.
Дострокова перемога Усика стала початком шляху до звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі та чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі.
Дивіться унікальні кадри бою Усик – Ромеро:
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