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Промоутер Усика висміяв Джошуа: як би Ентоні не сказився

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
9 листопада, 13:29
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Олександр Красюк потролив Ентоні Джошуа за пафос, з яким той виходив на поєдинок із Олександром Усиком
Усик vs Джошуа. Попереду реванш
Усик vs Джошуа. Попереду реванш / Фото: USYK17

Наприкінці вересня Усик сенсаційно переміг Джошуа у Лондоні.

До кінця квітня має відбутися реванш – не виключено, повторний бій Усик – Джошуа проведе не Київ і не Лондон, а Саудівська Аравія.

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При цьому шанувальники українця хотіли б цього разу ефектнішої появи українця на рингу, ніж це було на стадіоні "Тоттенгем Готспур".

"У Джошуа був шикарний вихід у ринг у вересні. Олександру реально організувати такий же в реванші?" – поцікавився у промоутера Усика, Олександра Красюка, один із фоловерів.

Відповідаючи, Красюк не втратив нагоди покепкувати з Ей-Джея.

"Реально, – написав у сторіз Красюк. – Але краще сконцентруватися на виході із рингу. Як мені здалося, для Усика (25 вересня) він видався симпатичнішим".

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Нагадаємо, на бій 25 вересня Усик вийшов в образі астронавта – у шоломі.

Позаяк поява Джошуа супроводжувалася барвистими феєрверками та палаючими ініціалами британця АJ, а сам Ентоні ще до бою переможно скидав руки догори.

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Завершився же той поєдинок тим, що Усик сенсаційно відібрав у Джошуа чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.

Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті
Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті / Фото: Reuters

Після оголошення результату Усик виконав у рингу гопак.

А Джошуа вирушив до США на пошуки нового тренера

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