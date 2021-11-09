Промоутер Усика высмеял Джошуа: как бы Энтони не взбесился

Александр Красюк потроллил Энтони Джошуа за пафос, с которым тот выходил на поединок с Александром Усиком

Усик vs Джошуа. Впереди реванш / Фото: USYK17

В конце сентября Усик сенсационно победил Джошуа в Лондоне.

До конца апреля должен состояться реванш – не исключено, повторный бой Усик – Джошуа проведет не Киев и не Лондон, а Саудовская Аравия.

Реклама

При этом поклонники украинца хотели бы в этот раз более эффектного появления украинца на ринге, чем это было на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"У Джошуа был шикарный выход в ринг в сентябре. Александру реально организовать такой же в реванше?" – поинтересовался у промоутера Усика, Александра Красюка, один из фолловеров.

Отвечая, Красюк не упустил возможности подколоть Эй-Джея.

"Реально, – написал в сториз Красюк. – Но лучше сконцентрироваться на выходе из ринга. Как мне показалось, для Усика (25 сентября) он выдался посимпатичнее".

Реклама

Напомним, на бой 25 сентября Усик вышел в образе астронавта – в шлеме.

Тогда как появление Джошуа сопровождалось красочными фейерверками и пылающими инициалами британца АJ, а сам Энтони еще до боя победно вскидывал руки вверх.

Реклама

Завершился же тот поединок тем, что Усик сенсационно отобрал у Джошуа чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Усик с чемпионскими поясами в хэвивейте / Фото: Reuters

После объявления результата Усик исполнил в ринге гопак.

А Джошуа отправился в США на поиски нового тренера.