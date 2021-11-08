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Джошуа остыл. Теперь ясно, кто будет готовить Эй-Джея к бою с Усиком

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
8 ноября, 18:17
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Промоутер британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа опроверг слухи о поиске своим клиентом нового наставника
Роб Маккрэкен остается тренером Энтони Джошуа
Роб Маккрэкен остается тренером Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports

После сенсационного поражения на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" украинскому боксеру Александру Усику, Эй-Джей активировал пункт контракта о бое-реванше.

Чтобы подойти к будущему поединку во всеоружии, Джошуа активно занялся поиском нового тренера. Но видимо, что-то пошло не так.

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Промоутер Эй-Джея Эдди Хирн попробовал объяснить цель поездки экс-чемпиона мира в Америку, но своими ответами еще больше запутал ситуацию.

"Верю, что Джошуа просто нужны перемены в окружающей среде.

Честно? Меня слегка утомили вопросами типа: "Эдди, так кто же станет новым тренером Энтони?"

Энтони Джошуа проиграл Александру Усику
Энтони Джошуа проиграл Александру Усику / Фото: REUTERS

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Мой ответ остался без изменений: это тот человек, в которого он верит, с которым ему удобно, человек, с которым они могут изменить ход боя в нужный момент. Маккрэкен – не просто тренер Джошуа. Он его наставник и советник.

Верю, что та поездка (в Америку) – хорошая идея для Джошуа. Ведь он в Шеффилде с 18 лет. Целью поездки не было найти нового тренера. Целью поездки было узнать что-то новое, научиться чему-то ещё, сменить обстановку", – цитирует слова Хирна vringe.com.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Как видим из ответов промоутера, Джошуа решил не менять своего наставника и скорее всего Маккрэкен будет готовить его к бою с Усиком.

Ранее сообщалось, что главной причиной поражения британца стала неправильная тактика на бой, которую предложил тренер Эй-Джея – Роб Маккрэкен. После чего Джошуа отправился в Америку на поиски нового тренера.

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Джошуа покинул Шилдса спустя сутки
Джошуа покинул Шилдса спустя сутки / Фото: Reuters, Instagram

Отметим, бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состоятся в марте-апреле 2022 года.

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон. Усик ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Джошуа в Киеве на НСК "Олимпийский".

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