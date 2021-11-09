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Усик избил Индейца. Что произошло восемь лет назад в Киеве

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
9 ноября, 13:53
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Свой первый бой в профессионалах Александр Усик провел в столичном Дворце спорта, где досрочно победил мексиканца Фелипе Ромеро
Ромеро пытается попасть по Усику
Ромеро пытается попасть по Усику / Фото: Сергей Николаев

9 ноября 2013 года дебютный бой на профессиональном ринге провел чемпион мира-2011, олимпийский чемпион-2012 Александр Усик.

Для Усика в Киев привезли мексиканца Фелипе Ромеро, по прозвищу Индеец. На тот момент у него было 16 побед и 7 поражений на профи-ринге.

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По регламенту это был шестираундовый поединок в тяжелой весовой категории.

В ринге доминировал Усик. В третьем раунде он отправил соперника в нокдаун. А в пятом раунде угол мексиканца выбросил белое полотенце, после того, как Ромеро пропустил удар в голову.

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Досрочная победа Усика стала началом пути к званию абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом.

Смотрите уникальные кадры боя Усик – Ромеро:

| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
| Фото: Сергей Николаев
/ Фото: Сергей Николаев
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