Усик гріє пояси! Гучна заява жертви українця

Знаменитий британський боксер Дерек Чісора поділився думкою про реванш, який має відбутися між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Але реванш Усик – Джошуа під загрозою. Все через промоутера Ломаченка.
У першому поєдинку Усик здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів. Другий бій планують провести навесні.
"Це буде відмінний бій. Сподіваюся, що титули знову повернуться до Великобританії. Зараз Олександр просто тимчасово доглядає пояси, гріє їх, здуває порошинки. Нам не варто турбуватися про це", – вважає Чісора.
Нагадаємо, що восени минулого року Чісора бився з Усиком. Бій пройшов усі відведені 12 раундів та Усик здобув перемогу за очками.
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Раніше ми повідомляли, що Усик замахнувся на чемпіонство у новій вазі.
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