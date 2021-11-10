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У Усика відпала щелепа: український боксер виграв після 30 поразок поспіль

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 листопада, 09:02
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Український боксер Ігор Пилипенко здобув перемогу над сербом Деяном Бубічем. Особливою цю перемогу робить той факт, що вона стала першою за 31 бій!
Андрій Пилипенко виграв вперше с 2015 року
Андрій Пилипенко виграв вперше с 2015 року

Сербський боксер Деян Бубич лише цього року дебютував у професіоналах і мав намір здобути третю перемогу поспіль.

Читайте також: Вусик проти Ломаченка: Кличко дав прогноз на бій

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Як "жертву" сербу обрали 49-річного українського ветерана боксу Пилипенка. Але українець зробив справжній сюрприз – не лише виграв, а й зробив це нокаутом!

Ця перемога стала для уродженця Запоріжжя першою за 31 бій. Попереднього разу він перемагав ще 2015 року.

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Проте послужний список українця все одно жахає. На його рахунку шість перемог (дві нокаутом), дві нічиї та 53 поразки! При цьому 23 рази він здавався достроково. Проте, boxrec.com ставить його в ТОП-20 найкращих українських супертяжів.

До речі, серед чинних українських боксерів Пилипенко не є лідером за кількістю поразок. 44-річний Володимир Боровський на цей момент зазнав вже 67 поразок! Але має хоча б 22 перемоги в активі.

Раніше ми писали, що почалося полювання на українського Мейвезера: сенсацію ЧС з боксу хочуть бачити на профі-рингу. Виступ 19-річного Юрія Захарєєва на чемпіонаті світу з боксу настільки вразив фахівців, що йому вже зараз пропонують розпочати професійну кар'єру.

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