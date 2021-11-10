У Усика відпала щелепа: український боксер виграв після 30 поразок поспіль

Український боксер Ігор Пилипенко здобув перемогу над сербом Деяном Бубічем. Особливою цю перемогу робить той факт, що вона стала першою за 31 бій!

Андрій Пилипенко виграв вперше с 2015 року

Сербський боксер Деян Бубич лише цього року дебютував у професіоналах і мав намір здобути третю перемогу поспіль.

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Як "жертву" сербу обрали 49-річного українського ветерана боксу Пилипенка. Але українець зробив справжній сюрприз – не лише виграв, а й зробив це нокаутом!

Ця перемога стала для уродженця Запоріжжя першою за 31 бій. Попереднього разу він перемагав ще 2015 року.

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Проте послужний список українця все одно жахає. На його рахунку шість перемог (дві нокаутом), дві нічиї та 53 поразки! При цьому 23 рази він здавався достроково. Проте, boxrec.com ставить його в ТОП-20 найкращих українських супертяжів.

До речі, серед чинних українських боксерів Пилипенко не є лідером за кількістю поразок. 44-річний Володимир Боровський на цей момент зазнав вже 67 поразок! Але має хоча б 22 перемоги в активі.

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