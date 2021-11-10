Тайсону Ф'юрі шість годин робили операцію після бою з Уайлдером

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі минулого місяця захистив свій титул, він нокаутував Деонтея Уайлдера.

Як виявилося, британець бився із травмою, а після бою він переніс шестигодинну операцію. Про це розповів батько боксера Джон Фьюрі.

"Це був не боксерський поєдинок. Тайсон вийшов на цей бій із серйозною травмою. Йому довелося робити ін'єкції в обидва лікті.

Коли я глянув у вічі Тайсону, то зрозумів, що він хоче вийти і знищити Уайлдера. Саме це він і зробив. З погляду глядачів це було дуже видовищно. Але з погляду боксу, він не робив нічого з того, що вони тренували.

А після бою лікарі шість годин розбиралися з його ліктями", – цитує Ф'юрі-старшого Allboxing.ru.