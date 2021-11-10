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"Побачив обличчя і подумав: "Мамо люба": Кличко назвав найяскравіший бій у своїй кар'єрі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 листопада, 14:07
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Вічний чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко назвав найяскравіший поєдинок у своїй кар'єрі. На жаль, для нього він завершився поразкою
Леннокс Льюїс проти Віталія Кличка
Леннокс Льюїс проти Віталія Кличка / Фото: Getty Images

Кличко-старший згадав, як він боксував проти Леннокса Льюїса. Бій був зупинений через жахливе розсічення у Віталія.

Читайте також: Реванш Кличко – Льюїс: у рукавичках, але без бійки

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"Вважаю, що одним із найзнаменитіших поєдинків, де мені довелося випробувати свої навички та здібності з найкращим боксером в історії, одним із найкращих був бій з Ленноксом Льюїсом.

На превеликий жаль, тоді поєдинок закінчив лікар. Леннокс обіцяв реванш, але він не відбувся. Вважаю, що тоді я відповів своїм скептикам. Один із яскравих поєдинків.

Можу сказати, так жахливо в жодному поєдинку я не виглядав. У мене чудова реакція, моя техніка... Моя реакція давала мені можливість не пропускати ударів.

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Але у поєдинку з Ленноксом я виглядав жахливо. У поєдинку я не бачив себе і був проти зупинки бою. Але потім побачив своє обличчя і подумав: "Мамо люба". Мурашки побігли по шкірі", – сказав Кличко у програмі У гостях у Гордона на Youtube.

Раніше Леннокс Льюїс заявив, що Віталій – найкращий з великих бійців, з якими він коли-небудь зустрічався на рингу.

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