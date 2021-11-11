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Усик – Джошуа: назван неожиданный дедлайн реванша

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
11 ноября, 08:16
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Долгожданный повторный поединок Александра Усика против Энтони Джошуа может состояться аж в начале лета следующего года – но это уже крайний случай
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о новых потенциальных сроках и месте проведения реванша с Александром Усиком, которому 25 сентября Эй-Джей сенсационно проиграл на ринге лондонского стадиона "Тоттенхэм Хотспур".

"Наиболее реалистично, реванш Джошуа – Усик состоится в конце марта или начале апреля", – заявил Эдди Хирн в комментарии Talksport.

Но есть и очень неожиданный возможный срок реванша.

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"Дедлайном для реванша, вероятно, будет начало лета", – отметил Хирн.

"Но на самом деле мы не планируем проводить его настолько поздно".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Интересно, что ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк утверждал, что, согласно их договоренностям с британской стороной, реванш Усик – Джошуа должен состояться в течение семи месяцев с момента проведения первого поединка – стало быть не позднее 25 апреля 2022 года.

Однако, как видим, это сроки могут подвинуться.

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Что касается места проведения второго боя Усик – Джошуа, то это может быть Киев, Саудовская Аравия и родина Энтони.

"Я бы хотел снова провести его в Великобритании, но есть и другие варианты", – говорит Хирн.

Отметим, что букмекеры уже начали прием ставок на реванш, определив вероятность победы Усика в 62 процента.

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