Усик – Джошуа: назван неожиданный дедлайн реванша

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о новых потенциальных сроках и месте проведения реванша с Александром Усиком, которому 25 сентября Эй-Джей сенсационно проиграл на ринге лондонского стадиона "Тоттенхэм Хотспур".
"Наиболее реалистично, реванш Джошуа – Усик состоится в конце марта или начале апреля", – заявил Эдди Хирн в комментарии Talksport.
Но есть и очень неожиданный возможный срок реванша.
"Дедлайном для реванша, вероятно, будет начало лета", – отметил Хирн.
"Но на самом деле мы не планируем проводить его настолько поздно".
Далее по теме
Интересно, что ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк утверждал, что, согласно их договоренностям с британской стороной, реванш Усик – Джошуа должен состояться в течение семи месяцев с момента проведения первого поединка – стало быть не позднее 25 апреля 2022 года.
Однако, как видим, это сроки могут подвинуться.
Что касается места проведения второго боя Усик – Джошуа, то это может быть Киев, Саудовская Аравия и родина Энтони.
"Я бы хотел снова провести его в Великобритании, но есть и другие варианты", – говорит Хирн.
Отметим, что букмекеры уже начали прием ставок на реванш, определив вероятность победы Усика в 62 процента.
Читайте также:
- Усик греет пояса! Громкое заявление жертвы украинца
- Заткнулись все! День, когда Усик показал миру свой убойный удар
- Помогите мне побить Усика! Джошуа снова едет искать тренера в США
- Что Усик сделает с двухметровым гигантом? Отец Фьюри не видит соперников для своего сына
- Так Фьюри или Джошуа? Усик заинтриговал ответом о бое с Цыганским королем
- Усик избил Индейца. Что произошло восемь лет назад в Киеве