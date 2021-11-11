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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Де відбудеться реванш Усик – Джошуа? Відповідь промоутера

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
11 листопада, 13:27
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Представник Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що повторний поєдинок його підопічного з Ентоні Джошуа може відбутися в Саудівській Аравії
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Як місце проведення реваншу Усик – Джошуа розглядаються три варіанти.

"Ми плануємо зустрітися з Едді Гірном протягом кількох наступних тижнів, щоб зайнятися реваншем. Розглядаємо три можливі місця проведення бою: Велика Британія, Україна та Близький Схід", – саме у такому порядку назвав претендентів на реванш промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

Усик vs Джошуа: попереду – реванш
Усик vs Джошуа: попереду – реванш / Фото: Getty Images

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"Сподіваюся, що до кінця 2021 року ми зможемо ухвалити остаточне рішення з цього приводу", – додав у коментарі Sky Sports Красюк.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося"
Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Отже, Красюк підтвердив інформацію про те, що шейхи можуть відбити реванш Усик – Джошуа у Києва.

Нагадаємо, саме на Близькому Сході, в Саудівській Аравії, Ентоні Джошуа провів реванш із Енді Руїсом 2019-го після того, як сенсаційно програв спритному товстунові у Нью-Йорку.

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Зауважимо, що букмекери фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон, де 25 вересня, на рингу стадіону "Тоттенгем Готспур", Усик здолав Джошуа одноголосним рішенням суддів.

Але Джошуа згоден провести повторний бій і у Києві.

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