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Где пройдет реванш Усик – Джошуа? Ответ промоутера

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
11 ноября, 13:27
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Представитель Александра Усика, Александр Красюк, подтвердил, что повторный поединок его подопечного с Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

В качестве места проведения реванша Усик – Джошуа рассматриваются три варианта.

"Мы планируем встретиться с Эдди Хирном в течение нескольких следующих недель, чтобы заняться реваншем. Рассматриваем три возможных места проведения боя: Великобритания, Украина и Ближний Восток", – именно в таком порядке назвал претендентов на реванш промоутер Александра Усика Александр Красюк.

Усик vs Джошуа: впереди – реванш
Усик vs Джошуа: впереди – реванш / Фото: Getty Images

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"Надеюсь, что до конца 2021 года мы сможем принять окончательное решение по этому поводу", – добавил в комментарии Sky Sports Красюк.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!"
Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Таким образом Красюк подтвердил информацию о том, что шейхи могут отбить реванш Усик – Джошуа у Киева.

Напомним, именно на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии, Энтони Джошуа провел реванш с Энди Руисом в 2019-м после того, как сенсационно проиграл юркому толстяку в Нью-Йорке.

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Отметим, что букмекеры фаворитом на место проведения реванша называют Лондон, где 25 сентября, на ринге стадиона "Тоттенхэм Хотспур", Усик одолел Джошуа единогласным решением судей.

Но Джошуа согласен провести повторный бой и в Киеве.

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