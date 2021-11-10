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Заткнулись все! День, когда Усик показал миру свой убойный удар

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 ноября, 12:51
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Александр Усик завоевал четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе, но боксерский мир все равно скептически относится к перспективам украинца в хэвивейте
Усик vs Беллью. Победа нокаутом
Усик vs Беллью. Победа нокаутом / Фото: Getty Images

Диванные эксперты продолжают в упор не видеть мощь в ударах Усика. А ведь он уже неоднократно ее демонстрировал.

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И если раньше можно было находить какие-то отговорки, то 10 ноября 2018 года все сомнения в убойной левой Усика должны были отпасть.

Ровно три года назад Усик встретился на ринге с британцем Тони Беллью. Британец становился чемпионом мира WBC в первом тяжелом весе, а затем перешел в хэвивейт, где дважды победил Дэвида Хэя. Соперник достаточно серьезный.

Вот так Усик нокаутировал Беллью
Вот так Усик нокаутировал Беллью / Фото: Getty Images

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Бой прошел по привычному сценарию. Усик активно двигался, заставляя соперника за ним бегать, а когда тот выдохся, разрядил свою пушку.

Случилось это в восьмом раунде. Беллью прятался от Усика по углам, но тот не отступал. Ближе к концу трехиминутки Усик несколько раз потряс оппонента, а затем завершил дело мощных хуком с левой.

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Беллью рухнул на канаты, а затем с трудом смог подняться на колени, поэтому рефери даже не стал отсчитывать нокдаун. Кстати, после этого британец объявил о завершении карьеры.

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Усик мог бы провернуть этот же фокус и в поединке против Энтони Джошуа, но британца спас гонг. Хотя в Сети поползли слухи, что гонг дали заранее, чтобы спасти Джошуа от позора.

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