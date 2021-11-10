Усик против Ломаченко: Кличко дал прогноз на бой

Легендарный украинский боксер мэр Киева Виталий Кличко сравнил звездных кумовьев Александра Усика и Василия Ломаченко и предположил, как бы завершился их поединок

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

Братья Кличко никогда не дрались друг с другом официально, равно как и кумовья Александр Усик и Василий Ломаченко. А если бы?

"Усик и Ломаченко – два разных боксера, нельзя их сравнивать. Они в разных категориях, разная техника. Каждый из них хорош в своем весе, поэтому и есть весовые категории".

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

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"Кто победит – Усик или Ломаченко? Я могу сразу сказать, что Усик победит, потому что он тяжелее", – сказал Виталий Кличко в интервью Дмитрию Гордону.

Кличко подарил Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

Напомниим, в марте-апреле Усика ждет реванш с Джошуа.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

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Ломаченко 11 декабря проведет бой с Ричардом Комми, перед которым постригся в стиле Усика – наголо.