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Что Усик сделает с двухметровым гигантом? Отец Фьюри не видит соперников для своего сына

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
10 ноября, 00:03
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Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри рассказал каким будет будущий бой Циганского короля с украинским боксером
Александр Усик и Джон Фьюри
Александр Усик и Джон Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Фанаты бокса в предвкушении будущего мегафайта между двумя чемпионами – Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО). Но отец Цыганского короля не видит на горизонте ни одного достойного соперника для своего сына.

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По мнению Джона Фьюри, у Александра Усика нет шансов в бою с Тайсоном.

"Нельзя продолжать это бесконечно. Тайсон трижды кряду побил самого опасного мужика (прим. Уайлдера) на планете.

Что вы еще от него хотите?

Я вам так скажу, хотя никто этого не хочет сейчас слушать. Все говорят: о, Усик сделает то, Усик сделает это.

Ничего Усик не сделает. Крузеры не бьют двухметровых гигантских 120-килограммовых боевых машин. Разве что в мечтах.

Никто не побьет Тайсона. Говорю это не как его отец, а как фанат бокса", – сказал Джон Фьюри в интервью BT Sport Boxing.

Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что ранее отец Фьюри назвал Усика вором и объявил на него охоту. Он обвинил украинца в том, что тот украл у его сына лавры крушителя Энтони Джошуа, и призвал украинца готовиться к драке с Цыганским королем.

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Усик vs Фьюри
Усик vs Фьюри / Фото: Instagram

Ранее Джон Фьюри заявлял, что следующим соперником Тайсона будет Усик или никто.

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