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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Шокирующая сумма! Новый гонорар Усика за победу над Джошуа

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 ноября, 10:09
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18 миллионов долларов для Усика – появились новые цифры доходов боксеров за бой, выигранный украинцем у Джошуа на ринге лондонского стадиона "Тоттенхэм Хотспур"
Усик празднует победу над Джошуа
Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters

На днях промоутер Александра Усика Александр Красюк сделал заявление относительно количества продаж платных трансляций боя с Энтони Джошуа 25 сентября.

"Цифры PPV в Великобритании еще не подведены, но мы понимаем, что это плюс-минус около одного миллиона покупок", – сказал каналу Boxoffice Красюк.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Если учесть, что цена одной платной трансляции на Sky Sports в Великобритании составляла 25 фунтов, то выручка по этой статье составила порядка 25 млн фунтов (33 млн долларов).

А следовательно, и сами боксеры, Александр Усик и Энтони Джошуа, должны получить за бой гонорары, превышающие изначальные ожидания.

Как сообщал ранее ресурс Sportszion, гарантированные гонорары Усика и Джошуа составляли 4,1 и 13,7 млн долларов соответственно.

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Однако, с учетом продажи миллиона подписок PPV, эти суммы значительно возросли – до 18 млн долларов для Усика и 34 млн долларов для Джошуа.

Сумма Усика немного недотягивает до украинского рекорда – 20 млн евро, которые, по данным СМИ, Владимир Кличко получил за поражение от Джошуа в 2017-м.

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Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира
Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира / Фото: Getty Images

Но Усик наверняка побьет этот рекорд Кличко в реванше с Джошуа. Ведь, по словам Красюка, там уже распределение гонораров будет равным – 50 на 50.

Усик vs Джошуа: впереди – реванш
Усик vs Джошуа: впереди – реванш / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Усик купил себе супердорогую машину после сентябрьской победы над Джошуа. Наш боксер обзавелся шестиколесным гелендвагеном Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять свыше миллиона евро.

Усик и его новое авто
Усик и его новое авто / Фото: Instagram

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