Усик проти Ломаченка: Кличко дав прогноз на бій

Легендарний український боксер мер Києва Віталій Кличко порівняв зіркових кумів Олександра Усика та Василя Ломаченка та припустив, як би завершився їхній поєдинок

Ломаченко і Усик / Фото: Instagram

Брати Клички ніколи не билися один з одним офіційно, так само як і куми Олександр Усик та Василь Ломаченко. А якби?

"Усик і Ломаченко – два різні боксери, не можна їх порівнювати. Вони в різних категоріях, різна техніка. Кожен із них майстер у своїй вазі, тому і є вагові категорії".

Ломаченко і Усик / Фото: Instagram

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"Хто переможе – Усик чи Ломаченко? Я можу одразу сказати, що Усик переможе, тому що він важчий", – сказав Віталій Кличко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Кличко подарував Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

Нагадаємо, у березні-квітні на Усика чекає реванш із Джошуа.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

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Ломаченко 11 грудня проведе бій із Річардом Коммі, перед яким постригся в стилі Усика – наголо.