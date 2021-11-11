Усик чи Ф'юрі? Легенда з Росії подивився на бій у двох паралелях

Знаменитий у минулому боксер Костя Цзю назвав сильні сторони Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі

Цзю впевнений, що бій буде цікавим

Колишній абсолютний чемпіон світу Костя Цзю висловив свою думку про потенційний поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери можуть зустрітись за звання абсолютного чемпіона.

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"Я оцінюю бої у двох паралелях. Перша – це технічна і тактична. Тут краще Усик. А друга – видовищність і характер. У цьому плані кращий Ф'юрі", – заявив Цзю.

Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS

Бій Усик – Ф'юрі якщо і відбудеться, то не раніше осені наступного року. Для початку навесні Усику треба здолати в реванші Джошуа, а Ф'юрі впоратися з, швидше за все, з Ділліаном Уайтом.

Раніше ми писали, що Ф'юрі шість годин робили операцію після бою з Деонтеєм Вайлдером. У боксера були проблеми із ліктями.