Усик чи Ф'юрі? Легенда з Росії подивився на бій у двох паралелях

Колишній абсолютний чемпіон світу Костя Цзю висловив свою думку про потенційний поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери можуть зустрітись за звання абсолютного чемпіона.
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"Я оцінюю бої у двох паралелях. Перша – це технічна і тактична. Тут краще Усик. А друга – видовищність і характер. У цьому плані кращий Ф'юрі", – заявив Цзю.
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Бій Усик – Ф'юрі якщо і відбудеться, то не раніше осені наступного року. Для початку навесні Усику треба здолати в реванші Джошуа, а Ф'юрі впоратися з, швидше за все, з Ділліаном Уайтом.
Раніше ми писали, що Ф'юрі шість годин робили операцію після бою з Деонтеєм Вайлдером. У боксера були проблеми із ліктями.
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