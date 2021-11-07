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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Прийду до вас на тренування! Ф'юрі налякав МЮ після поразки в дербі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
7 листопада, 14:31
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Вболівальник Манчестер Юнайтед Тайсон Ф'юрі виявився незадоволеним поразкою команди у принциповому матчі з Манчестер Сіті
Ф'юрі зібрався мотивувати гравців МЮ
Ф'юрі зібрався мотивувати гравців МЮ

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував поразку Манчестер Юнайтед від Манчестер Сіті у матчі 11-го туру АПЛ.

"Юнайтед виглядає гірше, ніж Деонтей Уайлдер у всіх своїх боях зі мною. Ми абсолютно розбиті. А знаєте, коли я бився з Уайлдером і був на підлозі, та й коли бився з будь-яким іншим, то ніколи не думав, що програю бій. Завжди вірив, що встану і виграю, це називається менталітетом переможця, чого у вас, хлопці, просто не було.

Я думаю, що ми з Патрісом Евра прийдемо до вас на тренування і дамо жорсткий урок", – сказав Ф'юрі у своєму Instagram.

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Патріс Евра виступав за МЮ з 2006 до 2014 року, завоював з командою п'ять чемпіонських титулів, а також виграв Лігу чемпіонів.

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