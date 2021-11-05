Вік Роналду не перешкода. Забиватиме і в 75 років

Напередодні битви двох грандів європейського футболу наставник "городян" Хосеп Гвардіола оцінив феномен лідера "дияволів" Кріштіану Роналду.

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" Роналду забиватиме голи все своє життя. Навіть коли йому буде 75 років, можливо, на той момент він уже завершить кар'єру, але гратиме у футбол на власному барбекю і забиватиме голи.

Повернення Роналду в Манчестер Юнайтед – це добре для англійської Прем'єр-ліги.

МЮ належить Кріштіану, а Кріштіану належить МЮ. Це добре. Так було у минулому. Можливо, так буде у сьогоденні та майбутньому. Подивимося", – цитує слова Гвардіоли Sky Sports.