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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Вік Роналду не перешкода. Забиватиме і в 75 років

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 листопада, 23:48
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У суботу, 6 листопада, відбудеться манкуніанське дербі – поєдинок Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Головна увага вболівальників буде прикута до португальського форварда
Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Напередодні битви двох грандів європейського футболу наставник "городян" Хосеп Гвардіола оцінив феномен лідера "дияволів" Кріштіану Роналду.

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" Роналду забиватиме голи все своє життя. Навіть коли йому буде 75 років, можливо, на той момент він уже завершить кар'єру, але гратиме у футбол на власному барбекю і забиватиме голи.

Повернення Роналду в Манчестер Юнайтед – це добре для англійської Прем'єр-ліги.

МЮ належить Кріштіану, а Кріштіану належить МЮ. Це добре. Так було у минулому. Можливо, так буде у сьогоденні та майбутньому. Подивимося", – цитує слова Гвардіоли Sky Sports.

Слід зазначити, що португальський форвард перебуває у чудовій формі. У недавньому матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти (2:2) Роналду зробив дубль у ворота суперників, а тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер порівняв свого бомбардира з легендарним баскетболістом Майклом Джорданом.

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Нинішнього сезону Роналду забив 9 голів у 12-ти матчах. Вражаюча результативність 36-річного форварда!

А нещодавно ми розповідали про унікального українському футболіста, який потрапив до Національного реєстру рекордів України.

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