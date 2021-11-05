Возраст Роналду не помеха. Будет забивать и в 75 лет

В преддверии битвы двух грандов европейского футбола, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола оценил феномен лидера "дьяволов" Криштиану Роналду.
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"Роналду будет забивать голы всю свою жизнь. Даже когда ему будет 75 лет, возможно, к тому моменту он уже завершит карьеру, но он будет играть в футбол на собственном барбекю и будет забивать голы.
Возвращение Роналду в Манчестер Юнайтед – это хорошо для английской Премьер-лиги.
МЮ принадлежит Криштиану, а Криштиану принадлежит МЮ. Это хорошо. Так было в прошлом. Возможно, так будет в настоящем и будущем. Посмотрим", – цитирует слова Гвардиолы Sky Sports.
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Нужно отметить, что португальский форвард пребывает в отличной форме. В недавнем матче Лиги чемпионов против Аталанты (2:2) Роналду сделал дубль в ворота соперников, а тренер "красных дьявовов Уле Гуннар Сульшер сравнил своего бомбардира с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.
В нынешнем сезоне Роналду забил 9 голов в 12-ти матчах. Потрясающая результативность 36-летнего форварда!
А недавно мы рассказывали об уникальном украинском футболисте, который попал в Национальный реестр рекордов Украины.
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