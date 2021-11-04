Хто крутіший за Роналду і Мессі? Рейтинг найбагатших спортсменів в історії

12 атлетів за своє життя заробили понад мільярд доларів. До ТОП-25 потрапили представники восьми видів спорту

Найбагатші спортсмени світу

Видання Sportrico на основі власних досліджень склало рейтинг високооплачуваних спортсменів в історії.

Заробіток кожного атлета включає зарплату, призові, рекламні контракти, роялті, ліцензійні відрахування тощо.

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До топ-25 увійшли представники восьми видів спорту. Гольфіст Арнольд Палмер та баскетболіст Кобі Брайант – два спортсмени, заробіток яких розрахований на момент смерті.

Топ-25 найбільш високооплачуваних спортсменів світу:

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Майкл Джордан (баскетбол) – $2,62 млрд; Тайгер Вудс (гольф) – $2,1 млрд; Арнольд Палмер (гольф) – $1,5 млрд; Джек Ніклаус (гольф) – $1,38 млрд; Кріштіану Роналду (футбол) – $1,24 млрд; Флойд Мейвезер-молодший (бокс) – $1,2 млрд; Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,17 млрд; Ліонель Мессі (футбол) – $1,14 млрд; Міхаель Шумахер (автоспорт) – $1,13 млрд; Роджер Федерер (теніс) – $1,12 млрд; Філ Мікельсон (гольф) – $1,08 млрд; Девід Бекхем (футбол) – $1,05 млрд; Кобі Брайант (баскетбол) – $930 млн; Шакіл О'Ніл (баскетбол) – $870 млн; Грег Норман (гольф) – $815 млн; Майк Тайсон (бокс) – $775 млн; Алекс Родрігес (бейсбол) – $650 млн; Менні Пакьяо (бокс) – $630 млн; Кевін Дюрант (баскетбол) – $625 млн; Льюїс Хемілтон (автоспорт) – $620 млн; Неймар (футбол) – $615 млн; Джефф Гордон (автоспорт) – $595 млн; Оскар де ла Хойя (бокс) – $580 млн; Пейтон Меннінг (американський футбол) – $570 млн; Дерек Джітер (бейсбол) – $555 млн.

Раніше ми писали, що Даллас Ковбойс із американського футболу очолює рейтинг найдорожчих клубів світу. Серед футбольних команд найдорожчою є Барселона.