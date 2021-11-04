Хто крутіший за Роналду і Мессі? Рейтинг найбагатших спортсменів в історії

Найбагатші спортсмени світу
Видання Sportrico на основі власних досліджень склало рейтинг високооплачуваних спортсменів в історії.
Заробіток кожного атлета включає зарплату, призові, рекламні контракти, роялті, ліцензійні відрахування тощо.
До топ-25 увійшли представники восьми видів спорту. Гольфіст Арнольд Палмер та баскетболіст Кобі Брайант – два спортсмени, заробіток яких розрахований на момент смерті.
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Топ-25 найбільш високооплачуваних спортсменів світу:
- Майкл Джордан (баскетбол) – $2,62 млрд;
- Тайгер Вудс (гольф) – $2,1 млрд;
- Арнольд Палмер (гольф) – $1,5 млрд;
- Джек Ніклаус (гольф) – $1,38 млрд;
- Кріштіану Роналду (футбол) – $1,24 млрд;
- Флойд Мейвезер-молодший (бокс) – $1,2 млрд;
- Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,17 млрд;
- Ліонель Мессі (футбол) – $1,14 млрд;
- Міхаель Шумахер (автоспорт) – $1,13 млрд;
- Роджер Федерер (теніс) – $1,12 млрд;
- Філ Мікельсон (гольф) – $1,08 млрд;
- Девід Бекхем (футбол) – $1,05 млрд;
- Кобі Брайант (баскетбол) – $930 млн;
- Шакіл О'Ніл (баскетбол) – $870 млн;
- Грег Норман (гольф) – $815 млн;
- Майк Тайсон (бокс) – $775 млн;
- Алекс Родрігес (бейсбол) – $650 млн;
- Менні Пакьяо (бокс) – $630 млн;
- Кевін Дюрант (баскетбол) – $625 млн;
- Льюїс Хемілтон (автоспорт) – $620 млн;
- Неймар (футбол) – $615 млн;
- Джефф Гордон (автоспорт) – $595 млн;
- Оскар де ла Хойя (бокс) – $580 млн;
- Пейтон Меннінг (американський футбол) – $570 млн;
- Дерек Джітер (бейсбол) – $555 млн.
Раніше ми писали, що Даллас Ковбойс із американського футболу очолює рейтинг найдорожчих клубів світу. Серед футбольних команд найдорожчою є Барселона.