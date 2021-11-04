4 листопада 19:45
Зоря 2
ЦСКА Софія 0
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

Хто крутіший за Роналду і Мессі? Рейтинг найбагатших спортсменів в історії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
4 листопада, 23:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
12 атлетів за своє життя заробили понад мільярд доларів. До ТОП-25 потрапили представники восьми видів спорту
Найбагатші спортсмени світу
Найбагатші спортсмени світу

Видання Sportrico на основі власних досліджень склало рейтинг високооплачуваних спортсменів в історії.

Заробіток кожного атлета включає зарплату, призові, рекламні контракти, роялті, ліцензійні відрахування тощо.

Реклама

До топ-25 увійшли представники восьми видів спорту. Гольфіст Арнольд Палмер та баскетболіст Кобі Брайант – два спортсмени, заробіток яких розрахований на момент смерті.

Топ-25 найбільш високооплачуваних спортсменів світу:

Реклама
  1. Майкл Джордан (баскетбол) – $2,62 млрд;
  2. Тайгер Вудс (гольф) – $2,1 млрд;
  3. Арнольд Палмер (гольф) – $1,5 млрд;
  4. Джек Ніклаус (гольф) – $1,38 млрд;
  5. Кріштіану Роналду (футбол) – $1,24 млрд;
  6. Флойд Мейвезер-молодший (бокс) – $1,2 млрд;
  7. Леброн Джеймс (баскетбол) – $1,17 млрд;
  8. Ліонель Мессі (футбол) – $1,14 млрд;
  9. Міхаель Шумахер (автоспорт) – $1,13 млрд;
  10. Роджер Федерер (теніс) – $1,12 млрд;
  11. Філ Мікельсон (гольф) – $1,08 млрд;
  12. Девід Бекхем (футбол) – $1,05 млрд;
  13. Кобі Брайант (баскетбол) – $930 млн;
  14. Шакіл О'Ніл (баскетбол) – $870 млн;
  15. Грег Норман (гольф) – $815 млн;
  16. Майк Тайсон (бокс) – $775 млн;
  17. Алекс Родрігес (бейсбол) – $650 млн;
  18. Менні Пакьяо (бокс) – $630 млн;
  19. Кевін Дюрант (баскетбол) – $625 млн;
  20. Льюїс Хемілтон (автоспорт) – $620 млн;
  21. Неймар (футбол) – $615 млн;
  22. Джефф Гордон (автоспорт) – $595 млн;
  23. Оскар де ла Хойя (бокс) – $580 млн;
  24. Пейтон Меннінг (американський футбол) – $570 млн;
  25. Дерек Джітер (бейсбол) – $555 млн.

Раніше ми писали, що Даллас Ковбойс із американського футболу очолює рейтинг найдорожчих клубів світу. Серед футбольних команд найдорожчою є Барселона.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Українець в НБА!
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти