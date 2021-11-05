5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ібрагімович відпочиває: 70-річний українець увійшов до історії футболу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 листопада, 18:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Петро Федоренко, який виступає в першості району, буде внесений до Національного реєстру рекордів України
Петро Федоренко – найстаріший футболіст України
Петро Федоренко – найстаріший футболіст України / Фото: Колаж: Сьогодні

70-річний Петро Федоренко відіграв весь матч у першості Києво – Святошинського району між командами Факел (Гостомель) – СК Хотів. Таким чином він став найстарішим футболістом України.

Читайте також: 97-річний українець зіграв у теніс із легендарним Рафаелем Надалем

Реклама

Новину про нового рекордсмена повідомила на своїй сторінці Facebook керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Що відомо про найстарішого футболіста України.

Реклама

Петро Федоренко народився 8 липня 1951 року в селі Хотів Києво – Святошинського району.

Понад 55 років він грав за футбольну команду рідного селища. Ігрове амплуа – лівий захисник. З 1965 року футболіст захищає кольори ФК "Хотів".

З кінця 80-х років минулого століття Федоренко очолював рідну команду як граючий тренер і організатор.

Реклама

7 листопада 2021 року о 14.00 у фіналі Кубка Києво-Святошинського регіону з футболу Національний Реєстр Рекордів оголосить Петра Федоренка рекордсменом України у категорії "Людські досягнення".

У Книзі Рекордів Гіннеса такий рекорд належить єгиптянину Еззелдін Бахадеру, який вийшов на поле у віці 74 років та 11 місяців. Попередній рекорд встановив ізраїльтянин Ісаак Хайік, який зіграв у 73 роки.

Зазначимо, що серед зірок світового футболу продовжує активну кар'єру швед Златан Ібрагімович, який нещодавно відзначив своє 40-річчя.

Златану Ібрагімовичу – 40 років
Златану Ібрагімовичу – 40 років / Фото: Reuters

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Завтра

17:00

Ворскла

1.38

5.10

7.50

Колос

7 лист

17:00

Шахтар

11.5

5.60

1.27
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти